Пентагон забрав собі те, що американські заводи виготовили спеціально для України.

Рішення США про зупинку раніше погоджених поставок зброї є дивним і не зовсім зрозумілим. Про це на брифінгу заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, якого цитує "Телеграф".

Він назвав рішення США "дуже неприємним, болючим, особливо на фоні тих масових ракетних атак Росії" і зауважив, що українські дипломати спробують врегулювати це питання у розмові з американськими колегами.

Разом з тим Веніславський назвав дивними аргументи про те, що поставки зброї Україні шкодили обороноздатності США. Він зауважив, що у США за останні роки відкрилися нові заводи з виробництва 155-міліметрових боєприпасів, а зенітні ракети RAM американці самі майже не використовують.

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"Казати, що передача Україні такого озброєння завдасть шкоди обороноздатності США — це досить умовно, і я думаю, що навряд чи це повністю відповідає реаліям", — акцентував нардеп.

Саме тому Веніславський радить дочекатись офіційного документу від Пентагону з офіційним переліком того, які поставки зупинилися.

США зупинили поставки ключової зброї

Як писав УНІАН, напередодні видання Politico повідомило, що Пентагон призупинив поставки деяких зенітних ракет та високоточних артилерійських боєприпасів Україні. Йдеться про нову зброю, випущену військовими заводами спеціально для України. Тепер її перенаправили на склади армії США.

За даними інсайдерів, рішення ухвалив один із високопосадовців Пентагону, а не вище керівництво держави. Начебто цей чиновник був занепокоєний скороченням запасів зброї на американських складах.

Пізніше у Білому домі публічно підтвердили, що вирішили "поставити інтереси Америки на перше місце". У Пентагоні обіцяють надати Трампу варіанти того, як Америка допомагатиме Україні далі.

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