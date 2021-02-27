Активісти наголосили, що дають президенту Володимиру Зеленському тиждень на виконання їхніх вимог.

Учасники акції на підтримку Сергія Стерненка висунули президенту Володимиру Зеленському дві вимоги: звільнити активіста і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, у безстроковій акції біля Офісу глави держави бере участь близько 1,5 тис. осіб.

Вони вимагають негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні, зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.

Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.

Організатори акції заявили, що замовниками справи проти Стерненка є генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, екс-високопосадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов та інші.

Активісти наголошують, що "не будуть терпіти несправедливість і свавілля".

Вони виголошували гасло: "Справедливість Стерненку - справедливість для всіх!".

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Автор: Віталій Саєнко