Учасники акції на підтримку Сергія Стерненка висунули президенту Володимиру Зеленському дві вимоги: звільнити активіста і перезавантажити Вищу раду правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, у безстроковій акції біля Офісу глави держави бере участь близько 1,5 тис. осіб.
Вони вимагають негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні, зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.
Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.
Організатори акції заявили, що замовниками справи проти Стерненка є генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, екс-високопосадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов та інші.
Активісти наголошують, що "не будуть терпіти несправедливість і свавілля".
Вони виголошували гасло: "Справедливість Стерненку - справедливість для всіх!".
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Справа проти Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
- Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.
- Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
- Також протестувальники анонсували з 27 лютого безстрокову акцію протесту на захист Стерненка.
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