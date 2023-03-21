Генсек Альянсу підкреслив, що комісія Україна-НАТО - це платформа, яка покликана підтримати Україну, що є партнером з розширеними можливостями.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у квітні планує скликати зустріч комісії Україна-НАТО, попри намагання Угорщини блокувати ці зустрічі впродовж останніх шести років. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції в Брюсселі.

"Щодо комісії Україна-НАТО, дійсно, мій план полягає у скликанні зустрічі на засіданні наших міністрів закордонних справ через декілька тижнів", - сказав Столтенберг.

Він додав, що зробить це, бо комісія Україна-НАТО - це платформа, яка покликана підтримати Україну, що є партнером з розширеними можливостями.

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"Водночас мені відомо про питання, пов'язані з меншинами. І це питання, яке безпосередньо обговорювалося на попередній українській зустрічі. І я очікую, що це питання продовжить залишатися частиною діалогу з Україною", - додав Столтенберг.

Саміт країн НАТО з Україною - позиція Угорщини

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу відбудеться 4-5 квітня. Як повідомляють у ЗМІ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто незадоволений тим, що в НАТО мають намір скликати зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у квітні.

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

З початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном робив неодноразові випади в бік України, граючи в інтересах Москви. Будапешт противиться посиленню європейських санкцій проти Росії, наданню військової допомоги Україні та транзиту озброєння для ЗСУ через свою територію.

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