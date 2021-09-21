Дипломати домовилися, що чергове засідання змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин відбудеться в Києві ближчим часом.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили про рецепт зміцнення добросусідських відносин з Угорщиною.

Як повідомляє сайт МЗС, у Києві відбулась зустріч співголів змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та уповноваженого міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики сусідства Ференца Калмара.

Зокрема, співрозмовники детально обговорили підготовку чергового засідання змішаної комісії. Боднар висловив упевненість в тому, що діалог України та Угорщини в межах діяльності комісії сприятиме належному забезпеченню прав української меншини в Угорщині та угорської в Україні відповідно до національного законодавства сторін.

"Це, в свою чергу, зміцнюватиме добросусідські взаємовигідні відносини між нашими країнами", - наголосив заступник глави МЗС України.

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Дипломати домовилися, що чергове засідання змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин відбудеться в Києві ближчим часом. Точна дата буде узгоджена дипломатичними каналами.

Також Боднар та Калмар відзначили прогрес у втіленні підсумків 3-го засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, що відбулося 16 вересня в Ужгороді.

Як повідомив Боднар за підсумками зустрічі у Twitter, "з обох сторін – конструктив, націленість на результат".

"Працюємо далі у рамках існуючого законодавства та на засадах взаємної поваги", - заявив Боднар.

Погіршення відносин України та Угорщини: історія питання

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

Автор: Віталій Саєнко