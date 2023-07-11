Запобіжний захід діє до 8 вересня 2023 року.

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у вівторок, 11 липня, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС, задовольнивши клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

"Суд продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного суду", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що запобіжний захід діє до 8 вересня 2023 року.

Справа Князєва

Всеволода Князєва затримали на хабарі 15 травня. Тоді він перебував на посаді голови Верховного суду. Його затримали разом із адвокатом Олегом Горецьким, коли той передавав Князєву другу частину хабара.

За даними правоохоронців, гроші Князєв отримав від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення, яке буде вигідне Жеваго. Загалом йшлося про 2,7 млн доларів хабаря.

Після затримання голови суду судді ВС проголосували за зняття Князєва з посади. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав вже екс-очільнику суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень. Того ж дня затриманого разом із Князєвим адвоката також взяли під варту, однак з альтернативою застави вже у 80 мільйонів гривень.

26 травня новим головою Верховного суду став очільник Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко.

31 травня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для Князєва з понад 107 мільйонів гривень до 75.

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