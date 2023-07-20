Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні скарги сторони захисту на продовження дії запобіжного заходу екс-голові Верховного Суду.

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"20 липня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилась з доводами прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11 липня 2023, яким продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду. Рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії", - йдеться у повідомленні.

В САП зазначили, що рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

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Справа Князєва - головне

Князєва затримали, коли він перебував на посаді голови Верховного суду. Його затримали на хабарі 15 травня разом із адвокатом Олегом Горецьким, коли той передавав Князєву другу частину хабара.

Після затримання судді ВС проголосували за зняття Князєва з посади.

ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень. Того ж дня затриманого разом із ним адвоката також взяли під варту з альтернативою застави вже у 80 мільйонів гривень.

31 травня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для Князєва з понад 107 мільйонів гривень до 75.

11 липня суд продовжив йому строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн. Запобіжний захід діє до 8 вересня 2023 року.

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