Вовк поскаржився на шість років цькування і написав про демонізацію ОАСК грантовими ЗМІ та активістами.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк обурений ініціативою екс-депутата Ігоря Мосійчука, який звернувся до Президента із закликом організувати фізичне усунення низки суддів і, в тому числі, Вовка, замість ліквідації суду.

Відповідний пост суддя Вовк написав у Фейсбук. У ньому він поскаржився на шість років цькування і написав про демонізацію ОАСК грантовими ЗМІ та активістами.

"По-моєму, судова реформа підійшла до фіналу. Тому що я не знаю, куди ще далі можна «реформувати» суди після прямих закликів до фізичного усунення суддів.

Останні шість років пройшли в атмосфері постійного цькування, під акомпанемент сфабрикованих, ніким і ніколи не доведених звинувачень, валу принизливих статей у грантоїдській антиукраїнській пресі та образливих постів «активістів».

НАБУ та інші "антикорупційні" органи дозволили собі переступити все, що вони могли переступити. Наплювали на закони, зруйнували сім'ю і, так і не зумівши нічого довести, втравили брата в брудну історію з провокацією хабара.

Все це тільки для того, щоб демонізувати суд, сформувати у суспільства і у Президента потрібну комусь картину, розтоптати незалежність судової системи і отримати в результаті бажане-черговий ручний орган, що виконує команди з посольств.

Здавалося б, ініціатори цієї ганебної кампанії вже майже отримали що хотіли – залишилося одне голосування у Верховній Раді. Але, як бачимо, комусь і цього мало. Хочуть вбивати суддів. Може вистачить? У когось в країні ще залишилася якщо не совість, то хоча б здоровий глузд?» ,- написав Павло Вовк, прикріпивши скріншот поста Мосійчука в Телеграм.

У своєму пості Мосійчук запевняє, що Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду, оскільки антикорупційні органи виявилися нездатні в рамках закону довести факти корупції з боку суддів ОАСК. Екс-депутат вважає, що і ліквідація суду не призведе до бажаного результату. В якості дієвого заходу він закликає президента Володимира Зеленського організувати фізичне усунення суддів ОАСК і, перш за все, його глави Павла Вовка.

"Хто повинен це робити? Ну, якщо є кому викрадати суддю Чауса, то, мабуть, можна знайти і того, хто простежить, щоб суддю Вовка випадково збила машина. Володимир Олександрович, думайТЕ. Часу залишилося мало!!!» ,- написав Мосійчук.

Як повідомлялося, 13 квітня президент вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" у зв'язку з його неефективністю і відсутністю довіри з боку українців. У фракції "Слуга народу" вже заявили, що закон може бути проголосований наступного тижня.

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Автор: Григорій Бондар