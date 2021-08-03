Президент підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Президент Володимир Зеленський схвалив поновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що має стати початком судової реформи в країні.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

3 липня глава держави підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяк их законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" №1629-IX.

Читайте такожСудова реформа знову застопорилася: Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС"Цей закон є надзвичайно важливим першим етапом проведення судової реформи в Україні, адже дасть змогу сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), на яку покладаються функції з добору та оцінювання суддів", — зазначили з цього приводу в ОП.

Цей закон враховує позиції Конституційного Суду України та Венеціанської комісії, а також рекомендації Програми USAID "Нове правосуддя" та проекту ЄС "Право-Justice".

Він набуває чинності з наступного дня після того, як буде опублікований.

Судова реформа в Україні: деталі

29 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Та Зеленський його ветував й передав на доопрацювання зі своїми правками, разом з якими закон прийняли вдруге.

Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Автор: Станислав Кожемякин