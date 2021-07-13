Запропонованими президентом змінами вносяться корективи до процедури голосування Конкурсної комісії, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС.

Верховна Рада повторно, з пропозиціями президента, прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 305 з 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Йдеться про закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, головна пропозиція президента - уточнення порядку ухвалення рішення Конкурсною комісією, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС, за участі міжнародних експертів у випадку, якщо Комісія ухвалює це рішення більшістю голосів, тобто, 4 із 6.

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"Президентом України виключений відповідний абзац 20-й з тексту закону, який вносив відповідну невизначеність. Тому позиція президента є принциповою щодо дотримання рекомендацій саме Венеційської комісії щодо порядку прийняття рішення Конкурсною комісією, яка буде допомагати обирати майбутній склад ВККС. І визначити, що в остаточному тексті закону рішення приймається 4 голосами з 6 у випадку, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представники від міжнародних організацій", - пояснив Костін.

Відповідно до пропозицій президента, також встановлюється, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів, щонайменше 6 із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці.

Із закону вилучається положення, згідно з яким на запит Конкурсної комісії для забезпечення її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 5 років за рахунок власних коштів надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Серед іншого, встановлюється, що голова Вищої ради правосуддя або особа, яка виконує його обов’язки, звертається до суб’єктів формування Конкурсної комісії щодо подання кандидатур до її складу не пізніше наступного робочого дня з дня отримання переліку міжнародних та іноземних організацій.

На запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

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29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону" Про судоустрій і статус суддів" та деякі закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"(№3711-д).

Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Голова ВР Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але припустив, що президент заветує цей закон. Разумков зазначав, що в ухваленому законі є колізія. Була проголосована пропозиція №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, була підтримана пропозиція №409. Обидві поправки містять різні правила, за якими рішення Конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному.

8 липня президент Володимир Зеленський ветував цей закон.

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Автор: Таня Поляковська