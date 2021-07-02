Депутати з фракції "Батьківщина" намагались скасувати рішення про ухвалення цього закону.

Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати відхилили два проекти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення ВР про ухвалення цього закону.

Автором одного з цих проектів постанов був народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко, а іншого – голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та депутат цієї фракції Михайло Цимбалюк.

На їхню думку, цей закон було ухвалено з порушенням Конституції України та Регламенту ВР.

Читайте такожЗеленський прокоментував схвалення Радою його законопроекту про деолігархізаціюПісля відхилення цих проектів постанов закон може підписати голова парламенту та передати його на підпис президенту.

29 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№3711-д).

Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у висновку до цього законопроекту виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя.

У ВК схвалили, що законопроектом передбачено створення Етичної ради. До її складу мають увійти три чинні судді або судді у відставці, призначені Радою суддів, а також три члени, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює впродовж не менше трьох років у питаннях боротьби з корупцією. Етична рада здійснюватиме попередній добір кандидатів до ВРП та перевірятиме на доброчесність чинний склад органу.

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Автор: Тетяна Поляковська