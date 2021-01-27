Помолоділа лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко продовжує радувати зміною іміджу. Учора парламентарка здивувала пресу і колег кардинально іншою зачіскою, кольором волосся і відсутністю зморшок.
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Сьогодні, 27 січня, депутатка прийшла на засідання у трендовій сукні стриманих металевого і бежевого кольорів.
На світлинах фотокореспондента Яна Доброносова, розміщених у Facebook, політик засвітилась у замшевих чобітках на високих підборах. А ось зачіску Тимошенко лишила вчорашню – високу об’ємну укладку.
Українські користувачі в мережі привітно зустріли спробу Тимошенко змінити стиль: «Казково», «Міледі»; дехто похвалив депутатку за мужність: «Героїня. Я на таких кеблах (підборах) навіть постояти не можу». А проте зустрічалася й геть зворотна реакція: «Вік видає».
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