Після канікул 60-річна лідер партії "Батьківщина" прийшла на роботу до Верховної Ради в новому іміджі.

Юлія Тимошенко вчора з'явилася після парламентських канікул у Верховній Раді, де виступила на брифінгу. Політик здивувала зміною іміджу і помітно помолоділим виглядом.

Читайте такожТимошенко у Раді "засвітила" нову хвилясту зачіску (фото)Вона з'явилася в триколірному обтягуючому платті, в якому переважав білий колір. У Тимошенко змінився колір волосся. Крім того, вона продемонструвала нову укладку, з якою ще не показувалася на публіці. Волосся Тимошенко уклали в локони, зробили прикореневій об'єм і закріпили передні пасма ззаду.

Свій образ політик доповнила макіяжем з акцентом на очах і бровах, чорними сережками і французьким манікюром. Примітно, що шкіра на обличчі Тимошенко виглядала свіжою і пружною, і на ній не було помітно зморшок. Хоча до цього помітних змін на обличчі політика не було.

Як зазначають пластичні хірурги, у Тимошенко зникли зморшки під очима і підборіддя. "Вона зробила підтяжку обличчя і нижні повіки", - сказав пластичний хірург Дмитро Слоссер в коментарі ТСН. Він зазначає, що робота якісна і Юлія Тимошенко правильно зробила, що продовжила собі молодість.

З'явившись у Верховній Раді в новому іміджі, лідер ВО "Батьківщина" здивувала не тільки своїх колег, а й громадськість. Користувачі соцмереж відразу помітили помолоділий вигляд Тимошенко. Однак по-різному на це відреагували. Одні захоплюються її перевтіленням: "Юля розквітає і молодіє" ," вам дуже пасує ця зачіска!", "Позаздрити можна тільки сміливості, з якою вона йде на експерименти зі своєю зовнішністю".

Але були і ті, які розкритикували її: "Хороша в цілому жінка, але ці романтичні дівочі кучері не підходять за віком" ,"Її бджоли покусали" ,"Ще кілька уколів ботоксу і стане двійником Путіна", "Несподівано! Я завжди цінувала її культуру підтримки форми, в широкому сенсі цього слова, в рамках нормальної впізнаваності".

Тим часом, як зазначає пластичний хірург Христина Мусихіна, вдавалася до допомоги пластики не тільки Тимошенко. Зокрема, уколами краси і ринопластикою скористалася колишня соратниця Віктора Януковича Ганна Герман. Колишня депутат Верховної Ради Ірина Луценко, як допускає Мусихіна, могла вдатися до підтяжки обличчя і ботоксу.

У свою чергу прес-служба політика заперечує хірургічне втручання. Там зазначили, що політик просто відпочила. "Юлія Володимирівна 20 днів відпочивала зі своїм чоловіком на морі. Ось і весь секрет", - зазначили в прес-службі.

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Автор: УНІАН