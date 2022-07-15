Безугла стверджує, що "Микола Тищенко неодноразово вчиняв діяння, що дискредитували партію".

Народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення її колеги за партією та фракцією Миколи Тищенка.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Прошу розглянути питання про припинення членства в Партії, її статутних органах та виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуги народу" Тищенка Миколу Миколайовича", - йдеться в її заяві.

Безугла зазначила, що "далі справа за Оленою Шуляк (голова партії "СН" - УНІАН.) і Давидом Арахамією (голова фракції "СН" у ВРУ – УНІАН), а далі – за колегами".

У своїй заяві Безугла стверджує, що "Микола Тищенко неодноразово вчиняв діяння, що дискредитували партію".

Вона зауважує, що Тищенко співпрацював з іншими політичними партіями, ставав фігурантом численних антикорупційних розслідувань журналістів. Також Безугла нагадує про скандал із його рестораном "Велюр", що працював під час карантину.

Нардеп наводить ще кілька прикладів поведінки Тищенка, яка, на її переконання, дискредитувала також ЗСУ, правоохоронців.

Зокрема, щодо нібито передачі ним непридатних бронежилетів.

"Поведінка нардепа не зазнала принципових змін й останніми місяцями. Так, вже після повномасштабної агресії рф проти нашої країни Микола передав територіальній обороні Святошинського району Києва бронежилети 1983 року з Німеччини, які виявились непридатними для використання, не мали жодних документів і наскрізь прострілювались. … Подібні вчинки не просто дискредитують Партію та завдають їй наочної шкоди, а й становлять небезпеку життю наших захисників", - акцентує вона.

Також стверджує, що нардеп незаконно отримав бойову зброю.

"Крім того, 23 квітня з відкритих джерел інформації стало відомо про нагородження Миколи Тищенка бойовою зброєю "командирським" автоматичним пістолетом Стєчкіна. У цьому нагородженні брав участь відомий шахрай Майман Михайло Веніамінович від імені добровольчого формування 14 територіальної громади міста Києва "Архангела Михайла", – додала вона.

Зауважимо, Микола Тищенко був обраний за мажоритарним округом №219 (Київ, Святошинський район). Відповідно, у разі виключення з фракції його не буде позбавлено депутатського мандату.

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