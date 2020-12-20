Розв'язання соціальних та економічних питань росіяни пов'язують з політикою.

Глава української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що врегулювання конфлікту на Донбасі нібито залежить від України.

Як приклад Кравчук навів способи блокування росіянами й бойовиками вирішення низки питань, що розглядаються в ТКГ.

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"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія і ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з вирішенням політичних питань, мовляв, буде скасовано закон про місцеві вибори – ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрану", - розповів він в ефірі каналу "Україна 24".

Росія, за словами Кравчука, пов'язує всі соціальні та економічні питання з політичними.

"Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання - обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні - з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають", - заявив він.

ТКГ у Мінську: що відбувається на переговорах щодо Донбасу

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Автор: Юрій Годован