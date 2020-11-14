В українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність ухвалення мирного плану дій щодо Донбасу для активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції.

Зокрема, керівник Офісу Президента розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", - заявив Єрмак.

За словами Єрмака, в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.

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Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн - учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

В Офісі президента також відзначили, що представники Німеччини та Франції Ян Гекер і Еммануель Бонн підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Олександр Топчій