Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність ухвалення мирного плану дій щодо Донбасу для активізації роботи Тристоронньої контактної групи.
Як повідомляється на сайті Офісу президента, Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції.
Зокрема, керівник Офісу Президента розповів про план дій, який підготувала українська сторона.
"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", - заявив Єрмак.
За словами Єрмака, в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.
Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.
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Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн - учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.
В Офісі президента також відзначили, що представники Німеччини та Франції Ян Гекер і Еммануель Бонн підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ.
План дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
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