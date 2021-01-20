Відсторонений від посади Голови Конституційного суду Олександр Тупицький сьогодні знову намагався потрапити на своє робоче місце, але йому завадили співробітники держохорони.
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Про це повідомляє «5 канал». Зазначається, що сьогодні голова суду приїхав двома машинами, з особистою охороною. Але не зміг заїхати навіть у подвір'я суду. Охоронці повідомили Тупицькому, що виконують рішення ДБР.
Суддя заявляє, що не був офіційно звільнений зі своєї посади, а раз так – у разі неявки на робоче місце йому зарахують прогул. Він обіцяв повернутися в КСУ завтра.
Конституційна криза в Україні
- 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня в офіс генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
- За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах, а також в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вплинув на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб той відмовився від дачі свідчень або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років давав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві свідчення, пов'язані зі штучним створенням доказів стороною захисту у кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуївський енергомеханічний завод".
- 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився на виклик до офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці.
- У КС заявили про незаконність та неконституційність Указу президента щодо відсторонення Тупицького.
- Напередодні Тупицький приїхав до КСУ, але в будівлю суду його не пустили.
- Водночас слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицкому про підозру. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч.2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).
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