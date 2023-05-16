Західна зброя дає Україні велику надію у війні, про що свідчить відповідь на нічну атаку на Київ

Подорож українського президента Володимира Зеленського головними столицями Європи пройшла успішно. Поїздка в Берлін призвела до зобов'язання поставити на 2,7 мільярда євро більше зброї, Париж запропонував навчання військ і постачання легких танків, а Лондон пообіцяв безпілотники дальнього радіусу дії.

Видання The Guardian пише, що поставки Західної зброї - це те, що дає Києву велику надію на вигнання російських окупантів, що було підкреслено нічним бомбардуванням Києва Москвою. 18 з 18 ракет, мабуть, націлених на американські системи ППО Patriot, були збиті, і втрати здаються мінімальними.

Невідомо, як Україна завдала удару у відповідь, але, оскільки поставки ракет для її місцевих систем С-300 і "Бук" закінчуються, це, ймовірно, буде західне обладнання, будь то американо-норвезьке NASAMS, франко-італійське SAMP-t, німецьке IRIS-T або дві системи Patriot з США і Німеччини, які надійшли в країну в середині квітня.

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Але залишається питання: чи достатньо озброєнь отримує Україна, щоб мати шанс рішуче виграти війну? Часткова відповідь прийде, коли Україна почне свою вже очікувану контратаку, хоча Зеленський мудро сказав, що "нам дійсно потрібно ще трохи часу", коли він зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком в Чекерсі в понеділок, 15 травня.

Деякі з останніх європейських подарунків використовуються вже зараз. Найбільш примітним є тайник з британськими ракетами Storm Shadow, про який було оголошено минулого тижня, якраз перед поїздкою Зеленського. Їх, швидше за все, кілька десятків, а дальність дії (ймовірно, більше 300 км) робить ціллю будь-яку точку окупованої Росією України. Але більшість останніх обіцянок відносяться до кінця цього року.

Це означає, що з військової точки зору глибший сенс візиту Зеленського полягав у тому, що всього, що було обіцяно Заходом, може бути недостатньо — і що необхідно забезпечити трубопровід майбутніх поставок з Європи протягом 2023 року, на випадок, якщо початковий етап контрудару не вразить.

Обіцянка Німеччини подарувати зброю на суму 2,7 млрд євро, по суті, відповідає існуючому зобов'язанню Великобританії надати в цьому році 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Це підтверджує зовнішньополітичний курс Zeitenwende (поворотний момент), оголошений канцлером Олафом Шольцем незабаром після початку вторгнення, а присутність Зеленського в Берліні показує, що після декількох місяців початкового розчарування повільними темпами поставок зброї відносини тепер покращилися.

Більш цікавим, однак, був тихий акцент на тому, що Україні необхідно отримати нові винищувачі у Великобританії і Франції. У цій поїздці була відсутня видовищна майстерність або публічна дипломатія Зеленського. У лютому, під час попередньої поїздки до Великобританії, український лідер попросив "крила для свободи" у зверненні у Вестмінстері, вручивши спікеру Палати представників Ліндсі Хойл шолом пілота, щоб підкреслити це.

Це супроводжувалося низьким попитом на європейські реактивні винищувачі Typhoon, які ніколи не вважалися ідеальними для потреб України, але які вже давно потихеньку знизилися. Цього разу Зеленський більш стримано говорив на виїзній зустрічі в Чекерс про створення "реактивної коаліції", маючи на увазі спробу м'яко переконати Білий дім дати зелене світло на поставки F-16 американського виробництва.

Сунак негайно заявив про себе на борту, зобов'язавши Великобританію допомогти з "підготовкою пілотів і всією логістикою" для створення кадрів, готових до польотів на F-16. Вночі президент Франції Еммануель Макрон, який бачив Зеленського між Шольцем і Сунаком, сказав, що його країна також була залучена: "Ми відкрили двері для навчання пілотів, і це з кількома іншими європейськими країнами".

Однак Шольц ухилився від відповіді на питання, коли він був піднятий на прес-конференції в Берліні, і, принаймні, на даний момент США не виявляють жодних ознак зміни своєї позиції. Але наступний щорічний саміт НАТО має відбутися в середині липня (а зустріч Великої сімки відбудеться наприкінці тижня), що може допомогти сконцентрувати увагу тих, хто чинить опір. Не очевидно, що вцілілі залишки Військово-повітряних сил України зможуть пережити довгу війну.

Однієї тільки європейської військової підтримки Києву буде недостатньо для перемоги над російськими загарбниками, враховуючи, що найбільший внесок роблять США. Вашингтон пообіцяв надати зброю на 36,9 млрд доларів з моменту початку повного вторгнення в лютому 2022 року, в тому числі ще 1,2 млрд доларів тиждень тому.

Але в той час, коли відродження Дональда Трампа нагадує Києву, що повна підтримка США не може бути гарантована після наступних президентських виборів, зміцнення ключових європейських союзників напередодні раунду міжнародних самітів на початку літа має стратегічний сенс.

Західні літаки для України - останні новини

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі рішення про створення літакової коаліції для України. При цьому прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Лондон має намір стати ключовим учасником коаліції. За його словами, Британія займеться навчанням українських пілотів.

Також британськи політик запевнив, що Великобританія не має наміру передавати Україні літаки Typhoon і F-35, які зараз знаходяться на озброєнні Королівських Повітряних сил, тому що Україна вибрала пріоритетними винищувачі F-16.

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