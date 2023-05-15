Зеленський подякував Великій Британії за підтримку, надану Україні після вторгнення.

Прем'єр Британії Ріші Сунак порівняв керівництво Володимира Зеленського під час війни з керівництвом Вінстона Черчілля.

Як повідомляє The Guardian, вітаючи українського лідера в Чекерсі, Сунак сказав: "Насправді ви перший іноземний лідер, якого я мав честь вітати тут в якості прем'єр-міністра, і тут багато великої історії".

"Насправді в цій кімнаті, в якій ми знаходимося, Вінстон Черчілль виголосив багато своїх відомих промов під час Другої світової війни саме з цієї кімнати. І так само сьогодні Ваше лідерство, мужність і стійкість вашої країни надихають усіх нас. Я з нетерпінням чекаю, коли ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати вас і вашу країну", - заявіо він.

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Зеленський подякував Великій Британії за підтримку, надану Україні після вторгнення.

Зустрічаючись з Сунаком, Зеленський сказав: "Ваша підтримка вже дуже важлива для нас, ви дуже багато зробили - ви, ваш уряд і Його Величність король і, звичайно, ваш народ, ваше суспільство. Ми вдячні від щирого серця, від українців, від наших солдатів, ми вдячні".

Зеленський сказав, що його переговори з Сунаком стосуватимуться "дуже важливих питань, термінової підтримки України".

Візит Зеленського до Британії - деталі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, у Лондоні відбудуться важливі зустрічі.

"Працюємо над зміцненням оборони України і підтримкою нашого руху в НАТО", - підкреслив Єрмак.