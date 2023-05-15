Він заявив, що його країна продовжить підтримувати українців.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським проходить у "вирішальний момент опору України".

Згідно заяви Сунака, яку привело видання The Telegraph, союзники України "не повинні її підвести" у боротьбі з агресором.

"Це вирішальний момент в опорі України жахливій агресивній війні, яку вони не обирали і не провокували. Вони потребують постійної підтримки міжнародного співтовариства, щоб захиститися від шквалу безжальних і невибіркових атак, які вже понад рік є їхньою щоденною реальністю. Ми не повинні їх підвести", – сказав Сунак.

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Британський прем'єр підкреслив, що його країна продовжить надавати підтримку Україні.

При цьому сам Сунак у "Твіттер" також прокоментував візит Зеленського. "З поверненням, @Zelenskyy", - коротко написав він.