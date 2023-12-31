Зеленський вчиться істині, з якою харизматичним лідерам доводилося стикатися протягом тисячоліть.

Остання хвиля російських ракетних і безпілотних атак на міста по всій Україні стала завершальною точкою у важкому році для президента України Володимира Зеленського. Він вчиться істині, з якою харизматичним лідерам доводилося стикатися протягом тисячоліть: добре бути втіленням важливої справи, але у важкі часи всі звинувачення впадуть на твої плечі, - пише у своїй статті журналіст Financial Times Алек Расселл.

Перший із прикладів лідерства, на які, на думку автора, Зеленському варто було б звернути увагу, – це Сія Колісі, капітан південноафриканської команди-переможця Кубка світу з регбі. Його життєва історія-приклад наполегливості. Він виріс в умовах гострої бідності і став першим чорношкірим лідером команди, за часів апартеїду символізувала гордість африканерів. У жовтні цього року він вдруге поспіль, незважаючи ні на що, виграв чотирирічний турнір Кубка світу з регбі.

Його філософія проста: відкинути его. Колісі ніколи не був ні однією з суперзірок команди, ні найкращим стратегом.

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"У всіх воєначальників бувають моменти, коли їм здається, що вони знають більше, ніж їх генерали, і іноді так і є. Зеленський, безумовно, мав розбіжності зі своїми командирами, що стало зрозуміло цієї осені, коли один з провідних генералів заговорив про патову ситуацію, термін, який Зеленський майже заборонив. Але, як сказав би Колісі, коли ви перебуваєте в обороні, може бути важливо дати можливість висловитися старшим товаришам по команді", – пише Расселл.

Він додає, що в Києві у Зеленського склалася репутація людини з автократичним мисленням.

"Можливо, він міг би розділити відповідальність і увагу зі своїми міністрами та іншими українськими політичними лідерами в дусі національної єдності? Це також дало б зрозуміти його союзникам, а також їхнім виборцям, що в українському уряді працює більше однієї динамічної людини", - додає британський журналіст.

Друге джерело потенційного натхнення ближче до України. Це президент Молдови Майя Санду. Крихітна країна-сусідка України також довгий час перебувала в тіні Росії і теж мріє про вступ до ЄС. Санду занурена в боротьбу з корупцією в судах і в політичній культурі. А це проблема, яка хвилює і Україну.

Санду визнає, що деякі речі поза її контролем, але вважає, що потрібно продовжувати намагатися робити правильні речі. Це, безумовно, стосується і України. Адвокація важлива і корисна, але, на жаль для Києва, життєво важливе питання забезпечення фінансування з боку США і ЄС знаходиться поза його контролем.

Третій лідер, на якого, на думку автора, Зеленському варто було б звернути увагу, живе приблизно в 9500 кілометрах на схід від Києва. У політичної культури Індонезії багато спільного з українською. Це розвивається демократія з елітою, яка не завжди славиться прозорістю своїх дій. Президент країни Джоко Відодо досконало опанував мистецтво стримування занадто високих очікувань.

Він звик говорити про свої наміри, втілювати їх, а потім розповідати, як він це зробив. Так він просував свою масштабну програму з будівництва мостів. Зараз він застосовує той же підхід до перенесення столиці. Хоча Расселл визнає, що тут індонезійський лідер перегнув палицю з точки зору управління очікуваннями.

Володимир Зеленський - новини про президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення стратегії застосування Сил оборони на 2024 рік. У повідомленні у своєму Telegram-каналі він зазначив, що відбулася підсумкова Ставка Верховного Головнокомандувача.

"Підвели військові підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій і наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що в цьому році Україна "не відступила ні на одному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечніше небо".

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