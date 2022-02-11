Станом на сьогодні матеріали кримінального провадження складають понад 120 тисяч аркушів документальних матеріалів.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував нові прізвища у слідстві щодо так званої "вугільної" справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища", - сказав він.

За його словами, станом на сьогодні матеріали кримінального провадження складають понад 120 тисяч аркушів документальних матеріалів.

"Це допити, це матеріали банківської справи з фінансових установ, це розсекречена інформація з засідань Ради національної безпеки та оборони, це матеріали, які ми отримали в рамках кримінально провадження від Кабінету міністрів, від Офісу президента, від розвідувальних органів. Тобто слідство триває. Завершальна стадія, як нам визначив суд, це кінець серпня 2022 року. Якщо буде необхідно, якщо слідчі обґрунтують, слідство буде продовжено", - пояснив він.

"Вугільна" справа: що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Петро Порошенко є одним із фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.