У "Великій сімці" підтверджують підтримку державного суверенвтету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) не визнають імовірну зміну статусу українських територій, захоплених Росією після подальшого вторгнення.

Про це йдеться у їхній заяві, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку і відданість суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які поширюються на її територіальні води. Ми підкреслюємо, що будь-яка імовірна зміна статусу (територій), здобутих поновленою агресією Росією, не буде визнана", - наголошується у заяві.

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