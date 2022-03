Міжнародні фінансові компанії можуть зіграти важливу роль у припиненні війни і вбивств мирного населення України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до керівників компаній фінансового сектора - банків, інвестфондів - з проханням припинити будь-яку співпрацю з Росією і Білоруссю, країнами, які почали війну проти народу України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінфіну.

"Зокрема Сергій Марченко звернувся до Allianz, Bank of America, Barclays, Blackrock, BNP Paribas, CaixaBank SA, Charles Schwab Corporation, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse Group AG, Danske Bank, Deutsche Bank, Fundsmith Equity Fund, Goldman Sachs, HSBC, ING Group, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Nationwide Building Society, NatWest Group, Nordea Group, PNC Financial Services, PNC Financial Services, Rabobank, Santander, Sarah Melvin, Standard Chartered, The Bank of New York Mellon, U. S. Bancorp, UBS Group AG, UniCredit Group, Wells Fargo і 3i Group plc", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що міжнародні фінансові компанії можуть зіграти важливу роль у припиненні війни та вбивств мирного населення України.

