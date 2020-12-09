Тиждень тому депутати попереднього скликання проголосували за створення нової посади - головуючого, який засідатиме на сесіях замість мера.

У середу, 9 грудня, у Харкові вперше зберуться нові депутати міськради.

Та пройде сесія міськради без мера міста Геннадія Кернеса. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЗМІ дізналися, чи прилетить Кернес на свою присягу в Харків (відео)Тиждень тому депутати попереднього скликання проголосували за створення нової посади - головуючого, який засідатиме на сесіях замість мера. Головуючого сьогодні вже мають обрати нові депутати.

Юристи вважають таке рішення незаконним, кілька новообраних депутатів звернулися до суду.

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Автор: Ольга Робейко