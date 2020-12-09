У середу, 9 грудня, у Харкові вперше зберуться нові депутати міськради.
Та пройде сесія міськради без мера міста Геннадія Кернеса. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожЗМІ дізналися, чи прилетить Кернес на свою присягу в Харків (відео)Тиждень тому депутати попереднього скликання проголосували за створення нової посади - головуючого, який засідатиме на сесіях замість мера. Головуючого сьогодні вже мають обрати нові депутати.
Юристи вважають таке рішення незаконним, кілька новообраних депутатів звернулися до суду.
Лікування Кернеса: що відомо
- У вересні у Кернеса був підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легенів. Його доставили до німецької клініки «Шаріте».
- В інформаційному просторі неодноразово з'являлися чутки про смерть Кернеса. У міськраді їх постійно спростовували.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.
- Проведення першої сесії новообраного Харківської міської ради заплановане на 9 грудня.
- Повідомлялося, що міський голова Харкова Геннадій Кернес планує повернутися з Німеччини до України наприкінці грудня.
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