У дні жалоби приспустять державний прапор і прапори міста.

У Харкові скоротили дні жалоби у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса. Раніше повідомлялося про три дні, пізніше стало відомо, що жалобу оголосили 17 і 18 грудня.

Про уточнені дати йдеться в розпорядженні секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

Читайте також"Не буде жодних санкцій": у ЦВК не виключили, що призначення виборів мера Харкова може затягнутися"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича оголосити 17 і 18 грудня 2020 року жалобу в місті Харкові, керуючись ст. 42, 50, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", – наголошується в документі.

У дні жалоби приспустять державний прапор і прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організація. Також у ці два дні скасують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

17 грудня в прес-службі Харківської міськради повідомили, що в Харкові у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко