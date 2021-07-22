Разом зі спільником він вимагав гроші від директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді.

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили заступника голови Харківської обласної ради у вимаганні понад 1 млн гривень хабарі.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі НАБУ.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди у 1 млн 50 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що заступник голови облради зі спільником вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді. "Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього транша у 350 тис. грн учасників корупційного злочину й викрили", - сказано у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до скоєного злочину інших осіб.

Раніше Depo.Харків із посиланням на джерело повідомило, що детективи НАБУ проводять обшуки у голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна (обраний від партії "Слуга народу"), заступника голови обласної ради Андрія Малиша (обраний від ОПЗЖ) і секретаря бюджетної комісії Харківської облради Сергія Гладкоскока (обраний від ОПЗЖ).

Причина проведення слідчих дій - нібито вимагання хабара за перепризначення на посаду з директора обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шергея.

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Автор: Світлана Закелова