Гроші зловмисник вимагав за розміщення МАФів.

Сьогодні в Одесі затримано чиновника міської ради на одержанні хабара в розмірі понад 110 тис. грн.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими затримали в.о. керівника комунального закладу Одеської міської ради.

Хабар в 100 тис. грн чиновник вимагав за непроведення демонтажу торгових об'єктів і виготовлення документів на їх розміщення на території Суворовського району Одеси.

"За отримані кошти фігурант обіцяв не проводити демонтаж двох МАФів і надалі підготувати дозвільну документацію на їх розміщення", - повідомили в главку.

Зазначається, що чоловіка затримали одразу після отримання другого траншу хабара - 76 тис. грн. Раніше поліцейські задокументували отримання зловмисником його першої частини - 37,5 тис. грн.

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На даний час вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати деякі посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна.

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Автор: Лариса Козова