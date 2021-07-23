Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що це зібрання дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проектів.

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, у столиці відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, саміт організований з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Вказується, що подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проектів.

"Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – зауважив Кулеба.

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Автор: Костянтин Гончаров