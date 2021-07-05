Інесі Кадировій інкримінували п'ять кримінальних статей.

У понеділок, 5 липня, на Берковецькому кладовищі в Києві попрощалися з померлою матір'ю колишнього народного депутата Олександра Онищенка - Інесою Кадировою.

На похороні були присутні родичі та близькі, повідомляє "Страна". Самого Онищенка на церемонії не було.

Мати Онищенка померла: що відомо

Інеса Кадирова померла у п'ятницю, 2 липня, на 76-му році життя. Про це повідомив сам екс-нардеп. Кадирова була одним із ключових фігуранток його кримінальної справи про газову злочинну схему.

Читайте такожСАП назвала причину відмови німецького суду в екстрадиції ОнищенкаНаціональне антикорупційне бюро оголосило жінку в розшук у 2016 році. Їй інкримінували п'ять кримінальних статей: створення злочинної організації, вчинення злочину за змовою, заволодіння і розтрата майна, створення фіктивного підприємництва і відмивання грошей в особливо великих розмірах. Кадировій загрожувало до 15 років в'язниці.

Мати Онищенко затримали 25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" і взяли під варту. На суді вона говорила, що їй не соромно перед дітьми та онуками. "Що стосується газу, я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не пхала туди носа", - казала Кадирова.

1 серпня 2019 року жінку відпустили під особисте зобов'язання.

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Автор: Катерина Комолова