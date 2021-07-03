Матері Онищенка Інесі Кадировій інкримінували п'ять кримінальних статей.

Колишній народний депутат Олександр Онищенко повідомив про смерть матері Інеси Кадирової, яка була однією з ключових фігуранток його кримінальної справи про газову злочинну схему.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у суботу, 3 липня.

"Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її упокоїться з миром", - зазначив Онищенко.

Що відомо про матір Олександра Онищенка

Національне антикорупційне бюро оголосило Кадирову в розшук у 2016 році. Їй інкримінували п'ять кримінальних статей: створення злочинної організації, вчинення злочину за змовою, заволодіння і розтрата майна, створення фіктивного підприємництва і відмивання грошей в особливо великих розмірах. Жінці загрожувало до 15 років в'язниці.

Кадирову затримали 25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль", їй було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На суді вона заявила, що їй не соромно перед дітьми та онуками. "Що стосується газу, я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не пхала туди ніс", - сказала вона.

1 серпня 2019 року матір Онищенка відпустили під особисте зобов'язання.

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"Газова схема" Онищенка

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі понад 1,613 млрд грн збитків.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України. Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну. При цьому йому відмовили у політичному притулку і попросили покинути країну.

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Автор: Денис Прядко