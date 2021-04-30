За словами Пєскова, підготовчі роботи здійснюються по каналу Єрмак - Козак.

У Кремлі заявляють про відсутність конкретики щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського та його російського колеги Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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«Поки що, на жаль, не можу з вами поділитися жодною конкретикою щодо цього», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи готові в Кремлі прийняти посередництво Папи Римського Франциска на переговорах лідерів України і Росії.

На уточнююче запитання, чи є у російської сторони заперечення щодо зустрічі у Ватикані, Пєсков додав: «Хоч у робочому або офіційному порядку мають нам бути передані та озвучені пропозиції, конкретні. Поки що немає нічого ні щодо порядку денного, ні про що. Можливо, дійсно, президент Зеленський ухвалює особисто рішення, швидко їх формулює, але все-таки у нас є певна процедура, певний процес формування позицій з основних поточних питань, і, звичайно, відразу цей процес пройти дуже складно».

За його словами, заведено, що заздалегідь сторони обмінюються якимись ідеями, а потім вже, після формулювання позицій, збираються і ведуть переговори.

«Тут ми все-таки чекаємо, коли якісь конкретні пропозиції надійдуть», - сказав Пєсков.

Він додав, що такі підготовчі роботи здійснюються по каналу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Підготовка зустрічі Зеленського і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ у черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії й повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

29 квітня La Reppublica з посиланням на дипломата Ватикану, кардинала Леонардо Сандрі повідомила, що Папа Римський Франциск нічого не знає про плани провести у Ватикані зустріч Зеленського і Путіна, однак готовий виступити посередником.

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Автор: Роман Цимбалюк