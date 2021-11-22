На думку міністра оборони Олексія Рєзнікова, українці за 8 років війни з РФ навчилися захищатися.

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у ймовірність перемоги Росії над Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю українській службі "Голоси Америки", відповідаючи на запитання: "Тобто ви говорите, що великої та переможної війни Росії над Україною не може бути?".

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"Не вірю в це. Тому що, не забуваймо, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатися. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандувачем чотири дні провести в ООС, спілкуватися з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений у собі, люди вміють захищати країну", - заявив Резніков.

"Не забуваймо - у нас 400 тисяч або більше ветеранів, які пройшли через цей фронт, і готові стати, якщо, не дай Бог, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров, і як поливати кров ворога – теж знають і вміють це робити", - додав міністр.

Разом з тим, як сказав Резніков, за 8 років війни Україна звикла до того, що міжнародна спільнота продовжує висловлювати стурбованість.

"Якщо взяти "вокабуляр" 1939 року, коли існувала Ліга націй і Гітлер почав вже завойовувати країни, і почалася так звана "дивна війна", то спочатку був той же лексикон", - зазначив міністр.

"Здивування, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і вони давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет. Вони будуть реагувати тільки, якщо ця війна буде дуже дорого коштувати та стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, в тому числі з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть їм це продемонструвати", - підкреслив Резніков.

Ситуація на українському кордоні:

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових в кордон з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія допустить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові території України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня - початку лютого 2022 року.

Також 21 листопада 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що зростає присутність російських військ навколо України та Білорусі.

Автор: Вікторія Токарєва