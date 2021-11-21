У столиці пройшли меморіальні заходи на алеї Героїв Небесної Сотні.

Україна сьогодні відзначає День гідності та свободи, в рамках якого в Києві відбулися меморіальні заходи на алеї Героїв Небесної Сотні.

Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року. В рамках заходів 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні провели молебень, покладання квітів.

Зокрема, у церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вони встановили лампадки і вшанували пам'ять вбитих активістів хвилиною мовчання.

Також запланована хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.

Також запланована презентація вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію гідності.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

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21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці "Беркуту" побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада, яка на 25 травня призначила вибори президента України. На цих виборах переміг Петро Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.

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Автори: Олександр Топчій, Світлана Закелова