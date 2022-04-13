В ОП зазначають, що світ сприймає Медведєва як "пусте місце", а РФ намагається "реанімувати політичних мерців".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на погрози екс-президента РФ Дмитра Медведєва щодо затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Реакція Подоляка з'явилася в Telegram.

Медведєв сьогодні погрозами відповів на затримання Віктора Медведчука. Зокрема, він назвав українську владу "виродками". Не сподобалась йому й ініціатива щодо можливого обміну кума Путіна на полонених українців. Він порадив українській владі "уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися серед осіб, яких обміняють".

Подоляк після цих "заяв" Медведєва нагадав, що він наразі не має впливу в РФ.

"Пан Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні – сказати щось стосовно України. Сказати бридке, гидке й традиційно дурне. Щось схоже на сентенцію про "бідного Медведчука". Утім, суб'єкт Медведєв абсолютно точно не має жодного впливу в Росії. Його команда була звільнена з уряду, а когось навіть заарештували. Ніхто в Кремлі його не поважає. Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому спеціальний хештег — #Жалкий", - написав Подоляк.

Він також додав, що складно посперечатися з цією оцінкою. Водночас Подоляк наголосив, що у світі до Медведєва взагалі ставляться як до "порожнього місця".

"Дивно, що останнім часом РФ постійно вдається до реанімації "політичних мерців", - підсумував Подоляк.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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