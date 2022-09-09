Зазначимо, українська влада має намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата.

У Латвії виступили за початок переговорного процесу про членство України в Європейському союзі.

Про це заявив президент Латвії Егілса Левітса на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Левітса, Україна не лише політично і культурно є членом європейської родини, але належить також до ЄС, оскільки це союз вільних демократичних країн.

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"Зараз ми робимо усе можливе, щоб йти далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС", - наголосив Левітс.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на початок вересня 2022 року Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію з ЄС. Планується, що наступного року Київ зможе перейти до переговорного процесу щодо членства.

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