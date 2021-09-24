Олігархам не місце в органах державної влади, наголосив під час ефіру міністр.

Міністр юстиції Денис Малюська не відкидає, що колишній президент України Петро Порошенко може потрапити до реєстру олігархів.

Про це очільник Мін'юсту розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Також він перерахував умови, за яких Порошенко потрапить до "реєстру олігархів": якщо "він не позбавиться ознак олігарха, не позбавляється мандату народного депутата, продовжує фінансування політичної партії, продовжує володіти телеканалом, і його статки перевищують ліміт, встановлений законом, - а це очевидно з його декларації, відповідно, він потрапить до реєстру".

Читайте також"Дуже чіткий і зрозумілий": у Мін'юсті пояснили, чому олігархам буде складно обійти ухвалений щодо них законТакож, продовжив Малюська, до екс-президента застосують низку обмежень, серед яких і заборона на приватизацію. Крім того, посадовці у випадку зустрічі з Порошенком повинні будуть подавати "декларації про контакт". Та йдеться не про всі зустрічі, є винятки, наприклад, відкриті засідання органів державної влади.

"Якщо хтось з кимось, перепрошую, "тре" в кафешці, декларацію про контакт подавати треба", - пояснив глава Мін'юсту.

"Олігархам не місце в органах державної влади. Якщо вони вважають, що їм там місце, вони будуть почувати себе некомфортно, їхні колеги так само будуть почувати себе некомфортно. Але ми цього не забороняємо", - підсумував міністр юстиції.

Рада ухвалила закон про олігархів: що відомо

23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом з наступних ознак: бере участь в політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення його до Реєстру осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Ольга Робейко