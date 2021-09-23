За документ про деолігархізацію, зокрема, не проголосувала фракція ОПЗЖ.

У четвер, 23 вересня, у Верховній Раді закон про олігархів у повному складі не підтримали фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, жоден депутат з цих трьох фракцій не проголосував за ухвалення цього закону.

У "Слузі народу" "за" проголосували 229 депутатів, у "Голосі" – 11, у групі "Партія "За майбутнє" – 18, а у групі "Довіра" – 15.

Також закон підтримали шість позафракційних депутатів.

Загалом за ухвалення закону проголосували 279 депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі, проти – 54, 27 утрималися, а ще 19 – не голосували.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Багато депутатів обурювалися, що законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом з ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

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Автор: Таня Поляковська