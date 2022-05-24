Речник МЗС України відзначив, що надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу інтеграції Західних Балкан.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан. Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - наголосив Ніколенко.

Речник відзначив, що надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному. "Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - додав дипломат.

"Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи ціною життів своїх громадян. Ми чуємо багато слів підтримки і захоплення мужністю українців, запевнення в приналежності до однієї європейської сім‘ї. Настав момент істини: ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але і на ділі. В інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає малоймовірним, що Україна незабаром набуде статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

За його словами, це також буде несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які чекають на отримання статусу кандидата на членство набагато більше.

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