ЄС може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом, впевнений Рютте.

Шанси Україна на отримання кандидата на вступ в Євросоюз найближчим часом невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише nltimes.nl.

Рютте заявив, що багатьом країнам ЄС не подобається надання Україні статусу кандидата. Крім того, такий швидкий процес був би несправедливим щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання цього статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивованим", - додав Рютте.

Водночас видання наголошує, що кілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликають якнайшвидше дати Україні статус кандидата. Рютте ж нагадує, що до російського вторгнення Україна була "дуже далеко" від статусу кандидата.

Як відомо, 22 травня міністр уряду Франції з європейських справ Клеман Бон висловив переконання, що на вступ України до Євросоюзу може знадобитися 15-20 років. Натомість Бон звернув увагу на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про Європейську політичну спільноту, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву. "Якщо коротко, - то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася", - наголосив Кулеба.

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