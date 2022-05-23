Глава МЗС наголосив, що зради України з боку Франції не буде.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву представника уряду Франції стосовно членства України в Європейському Союзі через 15-20 років.

Про це Кулеба сказав в Instagram під час спілкування з письменником і військовим Валерієм Маркусом.

"Якщо коротко, - то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС додав, що якими б не були заголовки, але Франція "зброю надає", "санкції підтримує і у багатьох питаннях таку роль лідера виконує у просуванні санкцій".

"Є у нас дискусія щодо того, яким буде шлях України до членства у Європейському Союзі і скільки часу це займе... З цього приводу ми активно з ними дискутуємо, але три місяці тому ми обговорювали з ними, чи взагалі колись буде членом Європейського Союзу, а зараз ми обговорюємо з ними, скільки часу займе для України стати членом Європейського Союзу. Дві принципово різні дискусії", - наголосив міністр.

Як відомо, 22 травня міністр уряду Франції з європейських справ Клеман Бон висловив переконання, що на вступ України до Євросоюзу може знадобитися 15-20 років. Натомість Бон звернув увагу на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про Європейську політичну спільноту, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: