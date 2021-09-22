Кива вляпався у черговий скандал.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива висловив підтримку путінській тезі про те, що росіяни та українці – "один народ".

Член "Опозиційної платформи – За життя" знову побував на ефірі у пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 минут".

Пряма трансляція з політиком відбулася задля обговорення замаху на помічника президента України Сергія Шефіра. У коментарі росіянам Кива висміяв версію правоохоронців про можливу участь іноземних спецслужб в організації нападу на друга Зеленського, звинувативши у всьому, традиційно, "банди неофашистів".

У відповідь слова Киви в російській студії підняли на глум, проте політик не вгавав.

На опублікованому блогером Анатолієм Штірліцом відео з ефіру "60 минут" Кива на піднесеному тоні згадав про нещодавній скандал, який вибухнув, коли він привітав партію Путіна з перемогою на виборах: "… так, так. У вас. Я перепрошую. У нас, у вас… Пам’ятаєте, як нещодавно ваш лідер сказав, що Україна та Росія – один народ. Так що все нормально".

Вибори до Держдуми РФ: реакція України та світу

Як відомо, цього року Росія вперше організувала електронне голосування, а також підвезення до дільниць для жителів окупованих районів Донбасу. Крім того, голосування знову відбулося в окупованому Криму.

Раніше Рада національної безпеки й оборони України вже вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Держдуми в ОРДЛО і Криму. У Міністерстві закордонних справ України засудили такі дії російської влади.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

У день виборів під російським посольством у Києві біженець з РФ влаштував одиночний пікет.

Автор: Віолетта Орлова