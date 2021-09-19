Чоловік закликав не брати участь у виборах до Держдуми РФ.

Вибори в Державну думу РФ стартували в російському посольстві в Києві. Під дипломатичним відомством проходить одиночний пікет.

Про це повідомляє Сьогодні.

Біля посольства стоїть чоловік з плакатом, на якому написано: "Явка на вибори = пособництво окупанту".

За словами протестувальника, його звати Михайло Агафонов 1 він біженець з РФ.

Читайте такожЖителям Донбасу видали паспорти РФ просто перед голосуванням до Держдуми - ЗМІВін зазначив, що нарахував близько 30 осіб, які вже проголосували. При цьому біля посольства утворилося невелика черга.

Учасник одиночного пікету називав людей "путінськими посіпаками", на що йому відповіли, що "час покаже, хто правий".

Крім того, Агафонов кричав услід людям, які заходили на територію дипвідомства: "Там і залишайтеся".

Голосування на виборах до Держдуми: що відомо

18 вересня в Росії завершився другий з трьох днів голосування на виборах до Державної Думи, на яких можуть голосувати як жителі окупованого Криму, так і Донбасу.

Раніше, 16 вересня, ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін заявляв, що окупаційна влада організовує 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, а також спрощений прикордонний контроль для охочих проголосувати на виборах в РФ. Крім того, жителям окупованих територій України дозволено голосувати дистанційно через російський портал "держпослуги". Однак, щоб проголосувати, вони повинні мати російське громадянство.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованого Донбасу отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова, на окупованому Донбасі паспорти РФ вже отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

На останньому засіданні 17 квітня РНБО вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Автор: Анастасія Горбачова