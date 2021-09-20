Європа стурбована участю в російському виборчому процесі жителів окупованого Донбасу.

Європейський союз ніколи не визнає парламентські вибори, організовані Росією в окупованому Криму, а також стурбований участю в цьому процесі жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Крим - це Україна. Ми також стурбовані тим, що жителям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам", - заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано.

Читайте такожПарламентські вибори в Росії: партії Путіна вже "намалювали" майже половину голосівВін додав, що загалом вибори проходили з серйозними порушеннями та "в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, без визнаних міжнародних спостерігачів".

Крім того, безпосередньо перед виборами чинився великий тиск на опозицію, громадських активістів і правозахисників, щоб змусити замовкнути інодумців.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України вже вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Автор: Станіслав Кожемякін