Депутат обурився продажем його округу у Полтавській області.

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива натякнув на вихід з партії після того, як його однопартійці нібито продали його округ у Полтавській області іншим людям.

Відео звернення до голови партії Юрія Бойка облетіло мережу 16 вересня.

Кива не підбирав слів й ображав своїх же однопартійців грубими словами.

"У Полтавській області, в Карлівському районі назначені перевибори. За рішенням, було розподілення в області відповідальності між крилом Рабіновича-Медведчука і Бойка-Льовочкіна. За рішенням, Карлівський район відійшов під юрисдикцію Киви Іллі Володимировича", – заявив Кива.

Нардеп пояснив, що вже почав готуватися до перевиборів у районі й "формував депутатський корпус".

"Сьогодні мені стало відомо, що Сазонов, який є вашим представником, і номінальним, де-юре, керівником області, продав франшизу нашої партії місцевому бізнесмену", – обурився Кива.

З огляду на це Кива поцікавився у Бойка, що йому ще робити, щоби його "дії не обнуляли окремими комерційними ****".

"І найстрашніше, що на це немає ніякої реакції", – поскаржився нардеп. А потім звинуватив Бойка у тому, що продаж франшизи було нібито погоджено безпосередньо з ним.

"Поки я борюся за інтереси партії, окремі **** нею торгують", – висловився Кива. Він попросив керівництво партії навести лад, "бо у цьому безладі, за великим рахунком, вже існувати неможливо".

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Автор: Віолетта Орлова