Депутат від ОПЗЖ згадав про "слов'янську єдність".

Одіозний депутат від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива вирішив привітати правлячу партію РФ - "Єдину Росію" - з перемогою на виборах до Державної Думи.

Про це Кива написав у своєму Телеграм-каналі.

"Хочу привітати партію "Єдина Росія" з беззастережною перемогою на виборах до Державної Думи Росії. Сподіваюся, послідовна політика партії дасть можливість вирішити всі існуючі розбіжності між нашими країнами. Ми повинні пам'ятати, що наша сила в слов'янській єдності!!!",- йдеться в повідомленні депутата.

За останніми даними, "Єдина Росія" набрала майже 50% голосів, далі йдуть КПРФ (майже 19%), ЛДПР (7,5%), "Справедлива Росія" (7,4%) і "Нові люди" (5,3%).

Вибори до Держдуми РФ: реакція України та світу

Як відомо, цього року Росія вперше організувала електронне голосування, а також підвезення до дільниць для жителів окупованих районів Донбасу. Крім того, голосування знову відбулося в окупованому Криму.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України вже вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Держдуми в ОРДЛО і Криму. У Міністерстві закордонних справ України засудили такі дії російської влади.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

У день виборів під російським посольством у Києві біженець з РФ влаштував одиночний пікет.

Автор: Віолетта Орлова