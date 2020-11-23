Серед партій, що отримали найбільше мандатів за результатами місцевих виборів, найвищий відсоток обраних жінок-кандидатів у партії «Наш край».

Про це на своєму офіційному сайті повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

«Серед низки політичних сил, що отримали найбільше мандатів за результатами місцевих виборів, найвищий відсоток обраних жінок-кандидатів у списках партії «Наш край» – 40,3% та «Слуга народу» – 39,1%, а найнижчий у ВО «Свобода» – 26%», – зазначається в повідомленні.

У Громадянській мережі ОПОРА також звертають увагу, що серед усіх обраних на місцевих виборах депутатами 64,1% є чоловіками, а 35,9% – жінками. Для порівняння, серед кандидатів 55,5% були чоловіками, а 44,2% – жінками. Іншими словами, жінок було обрано до місцевих органів влади менше, ніж було у списках у відсотковому співвідношенні.

«Ця статистика демонструє, що з одного боку гендерна квота на етапі висування була забезпечена, тому що це понад 40% жінок. Але на етапі голосування вона дещо зменшилась до майже 36%», – резюмує голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Автор: УНІАН