У помешканні Медведчука тривають обшуки / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

На вулиці Монтажників у Солом'янському районі  Києва у помешканні народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука вже більше п'яти годин  продовжуються слідчі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація незмінно спокійна.

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Правоохоронці зі Служби безпеки України на ротаційній основі постійно змінюють один одного біля входу на територію помешкання, яке огороджене високою цегляною стіною.

На території помешкання перебуває народний депутат від фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Чи знаходиться за цією адресою особисто Медведчук, невідомо.

Правоохоронці нічого не коментують і не кажуть, коли слідчі дії будуть завершені.

Справа Медведчука: що відомо

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Автор: Дмитро Хилюк