Генпрокурор Венедіктова підписала підозру у держзраді Медведчуку і Козаку.

На вулиці Монтажників у Солом'янському районі Києва у помешканні народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука вже більше п'яти годин продовжуються слідчі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація незмінно спокійна.

Читайте такожМедведчук "злив" спецслужбам РФ дані про секретний підрозділ ЗСУ - слідство

Правоохоронці зі Служби безпеки України на ротаційній основі постійно змінюють один одного біля входу на територію помешкання, яке огороджене високою цегляною стіною.

На території помешкання перебуває народний депутат від фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Чи знаходиться за цією адресою особисто Медведчук, невідомо.

Правоохоронці нічого не коментують і не кажуть, коли слідчі дії будуть завершені.

Справа Медведчука: що відомо

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк