Данілов наголосив, що вступ до НАТО є запорукою незалежності для України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив переконання, що Україна не зможе стати членом НАТО без позбавлення впливу олігархів та подолання корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

"Коли ми уважно читаємо Конституцію, то там у нас сьогодні є прагнення стати повноправним членом НАТО. Якщо у нас буде залишатись олігархічна економіка, корупційна складова, як наслідок цієї олігархічної економіки – то, на превеликий жаль, квиток до НАТО ми з вами не отримаємо. Це фундаментальна річ", - заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що вступ до НАТО є запорукою незалежності для України.

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"Ми маємо сусіда, який постійно зазіхає на наші території. У нас 7 років, як триває війна, і ми, на превеликий жаль, не можемо з ним впоратись, тому що певний час замість того, щоб будувати державу олігархічна економічна модель розбудови нашої держави все більше "пожирала" нашу країну, можливості для бізнесменів займатися бізнесом. Якщо ви не входите в пул олігархів, ви не можете отримати ті чи інші речі, які вони отримують безкоштовно за домовленістю з владою, яку вони доволі довгий час…вже більше 20 років корумпують", - сказав він.

Данілов підкреслив необхідність руху України до Європи та до членства в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня за підсумками саміту НАТО у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловились на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

Довідка УНІАН. 2 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599).

Проект закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроекти щодо деолігархізації.

Також Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний законопроект, намагатимуться змінити його положення або відтермінувати його ухвалення.

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Автор: Костянтин Гончаров