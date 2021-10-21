Словник уміщує понад 60 кремлівських пропагандистських кліше.

Представник окупованого Росією Криму, член Ради Федерації, Сергій Церков стверджує, що український "антиокупаційний" словник, спрямований на контрпропаганду Кремля, нібито принижує самих українців.

Про це він заявив у коментарі РИА Новости.

У словнику, зокрема, йдеться про "тимчасову окупацію Криму Росією", "російське вторгнення до Криму" замість кремлівського кліше "возз’єднання Криму з Росією".

У Москві побачили в цьому словнику "утиски свободи слова". А сам Церков переконаний, що рішення ухвалили, бо в українському суспільстві, мовляв, щодо подій в Криму "різняться думки".

Читайте такожПідозра у держзраді: в Україні заочно арештували Азарова"Схоже, не все добре в українському королівстві на чолі з Зеленським", – вважає окупант.

Посібник для влади і журналістів щодо збройної агресії Росії

Розроблений Радбезом України з метою контпропаганди країни-агресора посібник уміщує перелік кремлівських кліше, які російські медіа поширюють, згадуючи події в Україні – війну на Донбасі, українську владу чи Збройні сили.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віолетта Орлова