Представник окупованого Росією Криму, член Ради Федерації, Сергій Церков стверджує, що український "антиокупаційний" словник, спрямований на контрпропаганду Кремля, нібито принижує самих українців.
Про це він заявив у коментарі РИА Новости.
У словнику, зокрема, йдеться про "тимчасову окупацію Криму Росією", "російське вторгнення до Криму" замість кремлівського кліше "возз’єднання Криму з Росією".
У Москві побачили в цьому словнику "утиски свободи слова". А сам Церков переконаний, що рішення ухвалили, бо в українському суспільстві, мовляв, щодо подій в Криму "різняться думки".
Читайте такожПідозра у держзраді: в Україні заочно арештували Азарова"Схоже, не все добре в українському королівстві на чолі з Зеленським", – вважає окупант.
Посібник для влади і журналістів щодо збройної агресії Росії
Розроблений Радбезом України з метою контпропаганди країни-агресора посібник уміщує перелік кремлівських кліше, які російські медіа поширюють, згадуючи події в Україні – війну на Донбасі, українську владу чи Збройні сили.
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".
Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.