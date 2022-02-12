Проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", який внесли у Сенат США, не бачить різниці між РФ та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.

З метою утримати Мінськ від того, аби дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

Про це йдеться у повідомлені, опублікованому, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми, передає "Німецька хвиля".

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримує "тривалу неспровоковану агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України".

У повідомленні сказано, що Росія розмістила близько 30 тис. військовослужбовців поблизу кордонів Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тис.військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.

Керуючись тим, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають чітко дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росію вторгнутись до України, будуть залучені жорсткі економічні та дипломатичні санкції".

Внесений законопроєкт не робить різниці між РФ та будь-якою іншою державою, включно із Білоруссю, яка допомагає чи сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушує суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями за які можуть бути накладені санкції, називають: спільне із Росією вторгнення в Україну, надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню; розміщення на своїй території військ РФ, які беруть участь в нападі; співробітництво із російською розвідкою під час вторгнення; а також придбання чи продаж летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

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